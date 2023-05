Napoli | il Monza fa felice De Laurentiis | scatta il riscatto di Petagna

(Di giovedì 4 maggio 2023) Contro ogni aspettativa di inizio stagione, ilè stata tra le rivelazioni della Serie A 2022-2023, ormai ad un passo dalla vittoria dello Scudetto, 33 anni dopo l’ultima volta. Tuttavia, oltre ai partenopei, tra le sorprese del campionato non si può non prendere in considerazione il, alla sua prima partecipazione nella massima serie italiana, che dopo un avvio disastroso, è riuscita a porre rimedio con l’arrivo del tecnico Palladino, conquistando la salvezza con ben sei giornate d’anticipo.rito dal: tesoretto per i partenopei Arrivato nel 2020 dopo un’ottima stagione alla SPAL, Andreanon è riuscito ad incidere al, svolgendo il ruolo di riserva pur togliendosi qualche soddisfazione con ...

Tegola per Armando Izzo, difensore 31enne del Monza. La VI sezione penale del Tribunale di Napoli lo ha condannato questo pomeriggio in primo grado a 5 anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Nato a Napoli il 2 marzo 1992, Armando Izzo è un difensore che milita attualmente nelle fila del Monza in Serie A. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha iniziato la carriera da calciatore... Il difensore del Monza era coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, ed è stato condannato dalla VI sezione penale del tribunale di Napoli per concorso esterno in...

Roma, 4 mag. (askanews) – Il calciatore del Monza Armando Izzo è stato condannato a 5 anni di reclusione dalla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione ...Armando Izzo (LaPresse) – Calciomercato.it Una condanna che riguarda fatti accaduti nel 2014 quando il difensore attualmente al Monza vestiva la maglia dell ... della VI sezione penale del Tribunale ...