Napoli-Fiorentina | la Curva Fiesole | “Niente Maradona Non siamo marionette”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Laannuncia che non saranno alpere spiegano i motivi di tale decisione Duro comunicato dellaper l’organizzazione di. Gli ultras viola attaccano la società napoletana e le forze dell’ordine, così annunciano che non saranno presenti al “” domenica: “Lasi vede costretta a malincuore, a rinunciare alla trasferta didi domenica. Non essere presenti al seguito dei nostri colori è per noi una decisione molto sofferta ma non essendonon riusciamo a comportarci da tali. La trasferta partenopea è da diversi anni una delle peggiori da affrontare ...

Commenta per primo La Curva Fiesole, attraverso la pagina Facebook Fuori dal Coro, dirama un comunicato ufficiale in riferimento alla partita che i Viola dovranno giocare nel weekend contro il. Il tifo organizzato viola non parteciperà alla trasferta. Nel mirino ci sono la politica dei prezzi scelta dal club partenopeo e l'atteggiamento delle forze dell'ordine dei confronti dei ...I supporters della Curva Fiesole dellanon effettueranno la trasferta in programma anel fine settimana per il prossimo turno di Serie A. A comunicarlo sono gli stessi tifosi attraverso un comunicato nel quale espongono ......, Salernitana (a San Siro) e Udinese, Pioli e i suoi uomini raccolgono un solo punto. Arriva la pausa per le nazionali e il Milan torna ad indossare l'abito di un tempo: il 4 - 0 al, ...

FOTO – A nove anni dalla vergogna di Napoli-Fiorentina in finale di Coppa Italia, i tifosi della Salernitana hanno ricordato Ciro Esposito fiorentinanews.com

Napoli, cessione ad un passo del big alla Salernitana A dire ... club pronto a chiedere informazioni per l’acquisto del suo cartellino. Si tratta della Fiorentina che potrebbe pensare a lui nel caso ...Ultras della Fiorentina indispettiti dall'organizzazione prevista al Maradona in occasione del prossimo match in casa del Napoli. A seguire, il comunicato diramato in queste ore: "La Curva Fiesole si ...