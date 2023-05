Napoli-Fiorentina | decisione a sorpresa della Curva Fiesole | che attacco dei tifosi – FOTO

(Di giovedì 4 maggio 2023) La speranza delè che la sfida contro lapossa essere la prima da Campione d’Italia: il secondo match point di questa sera contro l‘Udinese potrebbe rivelarsi decisivo, dopo il pareggio adello scorso weekend contro la Salernitana. Negli ultimi anni, la sfida tra le due compagini ha assunto un valore importantissimo, anche per gli episodi che hanno alimentato le polemiche circa i comportamenti non impeccabili di alcuni supporters. E in vistasfida del Diego Armando Maradona, arriva un comunicato da parteche sorprende tutti. Il comunicato Di seguito, la nota diffusa daiche annunciano la loro non presenza in trasferta a ...

Salernitana -3 - 3 Pezzuto (Var: Di Paolo) 6,5 'Corretto fischiare il rigore per l'... Empoli - Bologna stasera ore 20.45 La Penna (Var: Di Martino) Udinese -stasera ore 20.45 Abisso... uno a Celik (Roma), Amione (Sampdoria), Bradaric (Salernitana), Martinez Quarta (), ... All'appello mancano ancora Udinese -, la partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo ......Empoli - Bologna e Udinese -in programma stasera, ecco l'elenco dei giocatori squalificati per un turno: Celik (Roma), Amione (Sampdoria), Bradaric (Salernitana), Martinez Quarta (),...

Il Torino valuta diversi giocatori che militano in Bundesliga per la prossima stagione. Vagnati è andato diverse volte in missione in Germania allo scopo di visionare giocatori ritenuti idonei per Ju ...I partenopei presentano le migliori statistiche sia in campionato che in Champions League, ma c’è qualcosa che va oltre i numeri, per esempio, anche lo 0 - 4 al Maradona subito dal Milan, potrebbe car ...