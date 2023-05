Napoli | esplode la festa scudetto | in migliaia per le strade

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilscrive una nuova pagina di storia del calcio italiano. Con il pareggio con l’Udinese al Dacia Arena, la squadra azzurra conquista la matematica vittoria dello, il terzo finora. La città partenopea e tutta la provincia sono in delirio; si festeggia ovunque: in strada, nei quartieri, tra le vie del centro addobbate da settimane L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

I tifosi delche hanno riempito il Maradona esplodono davanti ai maxi - schermi al gol di Osimhen, che dà il pareggio per 1 - 1 ai partenopei nella gara con l'Udinese alla Dacia Arena.Ilè campione d'Italia. La squadra ha vinto lo scudetto dopo il pareggio con l'Udinese e la città è esplosa. Tra cori, fuochi d'artificio, fumogeni e trombette i tifosi hanno dato subito il via ai ...In 60mila davanti ai maxischermi Victor Osimhen segna il gol dell'1 - 1 sul campo dell'Udinese e regala allo scudetto 2022 - 2023. La rete dell'attaccante nigeriano viene salutata dall'esplosione dello stadio Maradona, dove 60mila persone assistono alla partita sui maxischermi.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto. Il colore azzurro esplode in tutta Italia per festeggiare un campionato storico, il 3º che va ad aggiungersi al palmarès dei partenopei.Con l’Udinese finisce 1-1. Allestiti 8 maxi schermi sulla pista, ma maglie e bengala sono sparsi nell'intera città ...