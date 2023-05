Napoli | è scudetto Dal Maradona a Kvara e Osimhen | tutti i protagonisti del tricolore della storia

...e le condizioni da valutare di quei giocatori al rientro dal Qatar (per fortuna delnon c'... prima di coronare definitivamente quel sogno chiamatoI ragazzi di Spalletti pareggiano in casa dell'Udinese: è il terzodella storia del club. Ildi De Laurentiis vince "nonostante"ma alla fine si consegna all'abbraccio della città Basta un 1 - 1 in casa dell'Udinese. Al 13' erano passati in ..."Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni alper la conquista del suo terzo!". È il tweet della Juventus al termine del match della Dacia Arena, l'1 - 1 che laurea i ragazzi di Spalletti Campioni d'Italia. (Segue servizio ...

Scudetto Napoli, la partita contro l’Udinese: oggi basta un pareggio. DIRETTA Sky Tg24

Trentatré anni e molti rimpianti dopo, il Napoli torna a vincere lo scudetto, il terzo della sua storia dopo quelli del 1987 e del 1990. Allora c’era Maradona, oggi Diego è un ricordo che scalda ...Anche se era ormai evidente da diversi mesi, il Napoli è campione d’Italia ... con soddisfazione inevitabile anche all’interno della società. Uno Scudetto che, infatti, è arrivato sì grazie ad un ...