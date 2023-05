Napoli | è qui la festa! Le FOTO più belle dal Maradona

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'hanno aspettato per 33 anni, ora i tifosi delpossono festeggiare il terzo Scudetto della loro storia. Festa a Udine ma soprattutto...

Il tecnico toscano tocca l'apice di una carriera composta da tanta gavetta e occasioni che fin... E' un piccolo peccato che questo, dopo aver a lungo incantato anche in Europa, si sia ...... quindi, dicevano i critici, che calcio sarà mai Roma e Interstava sempre per vincere, ... la Roma, lo Zenit, la ri - Roma, l'Inter e poi l'amata Panda prese l'autostrada del sole e uscì a. ......Tuttavia sino anon s'è scoperto nulla di nuovo. Nulla che non avesse già immortalato John Turturro nel suo splendido film - documentario 'Passione' che l'attore - regista introduce così: '

Scudetto Napoli 2023, la festa in diretta live Sky Sport

L'hanno aspettato per 33 anni, ora i tifosi del Napoli possono festeggiare il terzo Scudetto della loro storia. Festa a Udine ma soprattutto nel capoluogo partenopeo dove, pur non giocando i ragazzi d ...Finisce qui, il Napoli torna a vince lo Scudetto dopo 33 anni di attesa. Bastava un punto e questo è arrivato, nonostante una partita complicata e che ha visto l'Udinese passare in vantaggio nel primo ...