Napoli | dopo lo Scudetto un’altra grande notizia | Kvara resta e firma un nuovo contratto

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 4 maggio 2023)la conquista matematica dello, asono giorni di festa. La dirigenza azzurra ha costruito una squadra capace di riportare il tricolore in Campaniaoltre trent’anni. Si tratta di un traguardo storico, ma l’intenzione di Aurelio De Laurentiis non è fermarsi qua. La dirigenza partenopea, infatti, è già al lavoro per la L'articolo