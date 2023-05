Napoli | De Laurentiis | «Scudetto punto di partenza»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Le parole di Aurelio De, presidente del, dopo la vittoria delloda parte dei partenopei Aurelio Deha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria delloda parte del. Di seguito le sue parole. «Noi vogliamo vincere, e abbiamo vinto. E abbiamo vinto tutti insieme, e domenica contro la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti. Quando sono arrivato avevo detto che ci sarebbero voluti sette anni per arrivare in Europa, poi altri 10 per vincere lo, ma abbiamo anticipato i tempi… ora ci manca di rivincerlo e rivincerlo ancora. E poi ci manca la Champions. Quando sono arrivato la squadra era scarica, ma ha preso sempre più convinzione, e ora questo progetto non ...

Queste le prime parole del presidente delAurelio Deandato al centro del campo al Maradona dopo la vittoria aritmetica dello scudetto. 'E adesso - ha aggiunto - domenica con la ...Uno scudetto in tre atti e dieci quadri. Il primo atto è firmato da Aurelio De, che dopo anni di piazzamenti capisce che il vecchio gruppo, per quanto ricco di talenti,...anchenome ...Il contratto di Spalletti prevede il rinnovo unilaterale da parte delper il prossimo anno, ma verrà il tempo per sedersi a tavola con Deper fare un punto sulla situazione e, ...

la stragrande maggioranza dei tifosi azzurri era pervasa da un sentimento di sconforto per gli addii di due senatori come Insigne e Koulibaly e di un giocatore importante come Fabian Ruiz. Ma i fatti ...Da Osimhen a Kim e Kvaratskhelia, lo scudetto del Napoli fa schizzare in alto i valori della rosa azzurra: De Laurentiis gongola ...