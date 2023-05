Napoli | De Laurentiis non seguirà la squadra a Udine Il motivo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Aurelio Denonil suo, preferendo seguire il match al Maradona: ildella sua scelta Come scrive la Gazzetta dello Sport, Aurelio Denonil suonel giorno che potrebbe decretare la vittoria del terzo Scudetto partenopeo. Il presidenteinfatti la sfida dai maxi-schermi montati al Maradona, dopo che ha parlato tanto dell’importanza del pubblico virtuale. Probabile anche un suo discorso ai tifosi nel caso in cui dovesse arrivare il risultato tanto atteso.

Aurelio Denon seguirà il suoa Udine, preferendo seguire il match al Maradona: il motivo della sua scelta Come scrive la Gazzetta dello Sport, Aurelio Denon seguirà il suoa ...Sale la febbre scudetto ma ildeve anche respingere le richieste di mercato. Su tutte quelle ... Deha fissato il prezzo e si parte da una base di 150 milioni. Non è quindi ritenuto ...Dice così Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, rivolgendosi bruscamente nei confronti di Aurelio de. In un'intervista a Dazn, il livornese risponde al presidente deldopo il ...

Napoli, Allegri avvelena la festa: "De Laurentiis È il primo se lo goda..." Liberoquotidiano.it

Napoli, il carcere di Poggioreale diventa Allianz Stadium Napoli, le parole di De Laurentiis e lo scudetto dell’onestà Lo sfottò dei tifosi del Napoli diventa virale: caos sui social Napoli, il ...Il Manchester United ha messo gli occhi su Victor Osimhen Sale la febbre scudetto ma il Napoli deve anche respingere le richieste ... una cifra però ritenuta troppo bassa per il nigeriano. De ...