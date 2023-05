Napoli col fiato sospeso per lo Scudetto | cosa succede se perde a Udine

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) La bolgia dei 50 mila del Maradona si è zittita. Al gol di Sandi Lovric, per qualche istante è calato il silenzio sullo stadio napoletano, dove la partita contro l’Udinese che potrebbe essere quella decisiva per loviene trasmessa e sentita come se si stesse giocando nella città partenopea. Albasta un punto per laurearsi campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, ma la tensione è tanta per unoche la città attende da 33 anni, quando Diego Armando Maradona, che oggi dà il nome all’ex Stadio San Paolo era ancora tra le fila degli azzurri. Da dentro l’impianto sportivo, sembra che la partita si stia giocando lì. Le curve intonano i cori come se i giocatori potessero sentirli e i tifosi sventolano le bandiere per supportare la squadra che intanto da il tutto per tutto alla Dacia Arena, 840 chilometri più a ...