Napoli campione | Spalletti | “Avevo detto di puntare al campionato e mi sono saltati tutti addosso”

(Di giovedì 4 maggio 2023) “C’erano spruzzi di azzurro da tutte le parti nello spogliatoio. Quelli abituati a lavorare duramente sempre, non riescono a gioire totalmente neanche per le vittorie. La felicità è una cosa fugace, ora bisogna ripartire. Questa impostazione di vita toglie qualcosa di felicità”. Lo hal’allenatore del, Luciano, dopo il pareggio contro l‘Udinese che vale lo scu: “Vedere i partenopei felici è la più grande emozione,loro che ti trasferiscono l’emozione. Il problema era arrivare a questo punto qui, hai il sentimento di una città sul groppone. Riusciranno a esprimere questa felicità? Riusciranno a superare i momenti duri della loro vita pensando a questi momenti, loro hanno il diritto di gioire, ora ci sentiamo più rilassati di aver concesso loro questa felicità”. Quindi ...

È finita la partita a Udine: 1 - 1. Ild'Italia, la festa può cominciare e i tifosi invadono il campo alla Dacia Arena.Le immagini del terzo scudetto napoletano sono tutte lontano dal campo di gioco e forse non è un caso se il campionato sia stato vinto con la squadra a Udine, a segnalare l'accessorietà del fatto ...Ilpareggia ad Udine e si laurea matematicamented'Italia per la terza volta nella sua storia. Tanti i complimenti per il club azzurro dalle altre squadre della Serie A , in particolare ...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Dalla rivelazione Kvaradona fino al corto muso di Spalletti, ripercorriamo l'anno di sfottò social che ha portato il terzo Scudetto ...Nelle parole dei protagonisti del primo e dell’ultimo Scudetto del Napoli c’è tutto ciò che è cambiato nel Napoli e nel mondo del calcio in 36 anni. Rustiche, allegre e con marcato accento sassanese… ...