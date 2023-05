Napoli Campione d’Italia per la terza volta | scudetto dopo 33 anni | i due precedenti Una città in festa nel segno di Maradona

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilè di nuovo. Una attesa spasmodica che viene spezzataben 33, con un trionfo firmato dai ragazzi allenati da mister Luciano Spalletti che va a portare a 3 il computo degli Scudetti sotto il Vesuvio,i duedell’era-. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria quanto avvenuto in quelle occasioni.1986-1987 Ilallenato da Ottavio Bianchi giocava con il 4-3-1-2 con Garella tra i pali, difesa con Bruscolotti, Ferrara, Renica e Ferrario, quindi De, Romano e Bagni a centrocampo conalle spalle di Giordano e Carnevale. Un titolo arrivato con 42 punti in 30 giornate (15 vittorie, 12 pareggi e 3 ...

d'Italia, il pagellone: da Spalletti a ADL, Kvara e Osimhen, i voti per uno scudetto che è già nella storia Dopo qualche scaramuccia con i supporter azzurri che si sono ritirati e l'......45 Inter 1 Fine 0Domenica 8 Gennaio 2023 - 18:00 Sampdoria 0 Fine 2Venerdì 13 Gennaio 2023 - 20:455 Fine 1 Juventus Sabato 21 Gennaio 2023 - 18:00 Salernitana 0 Fine 2...- " Grazie, Grazie, Grazie", queste le prime parole rivolte da Aurelio De Laurentiis ad un Maradona in festa per la conqusita del 3° Scudetto. Dopo il pari di Udine è partita la festa ae allo stadio dove i tifosi azzurri si erano ritrovati per assistere al match della Dacia Arena. Al fischio finale il presidente azzurro si è rivolto ai presenti dal centro del campo: "Voi mi ...

Dopo lo splendido poker al Liverpoool in Champions, il Napoli strappa tre punti pesanti allo Spezia, piegato al ‘Maradona’ solo nel finale grazie a Raspadori. Non ci sono più dubbi: sarà Napoli campio ...Edizione digitale · Serie A, gli arbitri delle romane. Napoli, tutto peronto per la festa · Napoli, è il giorno giusto. Mourinho, in arrivo il deferimento · Prima pagina di oggi ...