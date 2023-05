Napoli campione d’Italia | ma la vittoria più difficile resta quella sui cliché

Fabio Cannavaro parla di alcuni protagonisti deld'Italia: le dichiarazioni dell'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro, al Corriere dello Sport, ha così parlato di alcuni protagonisti del. LE PAROLE - "Di Lorenzo fosse ...... che oltre a essere presidente del Senato è anche noto e accanito tifoso dell'Inter: "Anche in casa interista come la mia c'è chi festeggia lo scudetto delperché mia moglie Laura è tifosa ...Un risotto speciale , nato per celebrare la vittoria delin campionato . A crearlo sono gli chef Angelo Roccavilla e Salvatore Donnarumma , che per l'...e con il colore della squadra...

Scudetto Napoli, Koulibaly: “Il tempo è arrivato”. Cavani: “Meritate questo e di più” La Gazzetta dello Sport

Napoli, grandi festeggiamenti a Sparanise dopo la vittoria dello scudetto da parte degli azzurri di Spalletti. Ecco le immagini inviate a "Napoli Magazine". Visualizza questo post su Instagram ...Due chef hanno creato un piatto speciale per celebrare il titolo degli azzurri: "Dedicato a Luciano Spalletti" ...