Napoli campione d’Italia | lo scudetto di oggi come i trionfi di Maradona

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – La soddisfazione è enorme per tutto l’ambiente, che si gode questo momento indimenticabile e strameritato per quanto fatto vedere durante l’anno. I tifosi partenopei saranno sicuramente felici, ma in questa stagione c’erano diversi segnali che potevano incoraggiare gli azzurri a puntare al titolo: tra il86/87 e quello attuale ci sono molte ‘coincidenze’ che potevano far presagire il ritorno al titolo della società campana oltre ad altre curiosità che legano gli scudetti dia quello di Osimhen. Analizzando, per esempio, il percorso dei due presidenti: Corrado Ferlaino rilevò il club nel 1969 ed aspettò 18 anni per portare ilalla conquista del primo. Anche l’attuale patron Aurelio De Laurentiis, curiosamente, ha atteso 18 stagioni di presidenza per vincere il suo primo ...