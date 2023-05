Napoli campione d’Italia | il pagellone dello scudetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilper la terza volta nella propria storia. 33 anni dopo l’ultima volta, gli azzurri riescono a scrivere un’importante pagina della loro storia e dominano in lungo e in largo questa edizione della Serie A, vincendo il tricolore con ampio margine temporale e di punti nei confronti delle altre rivali, che di fatto non hanno mai tenuto il passo. E’ festa grande dunque per il popolo partenopeo, andiamo allora a dare i voti ai protagonisti nel nostro. ALEX MERET voto 7 Rispetto alle scorse stagioni, ha una certezza: è lui il titolare, gode lui della fiducia di Spalletti, e questo è un booster importante perché non commette mai un errore e blinda la porta azzurra. Questa squadra davanti si scatena, ma il suo portiere fa buona, anzi ottima, ...

