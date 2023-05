Napoli campione d' Italia | a Udine il terzo scudetto dopo 33 anni

AGI - Roma - A 33 anni di distanza dall'ultimo trionfo, ilsi è laureato ufficialmented'Italia per la terza volta nella propria storia. Lo ha fatto al termine di una stagione giocata ai limiti della perfezione , mettendo in mostra un calcio ...Partiamo da dove tutti vorrebbero che partissimo: ild'Italia per la terza volta nella sua storia, a 33 anni dall'ultimo precedente. Lo scudetto numero tre arriva nel 2023, alla ...Pareggiando 1 - 1 in casa dell'Udinese ild'Italia a cinque giornate dal termine. Al gol di Lovric nel primo tempo ha risposto ad inizio ripresa Victor Osimhen. Il gol del pareggio che ha significato la matematica certezza ...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Una tempesta di fuochi d'artificio incide il cielo partenopeo. Forse uno di quello è una lacrima di Diego. il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua personale storia. A volte servono ...Alla formazione di Spalletti basta il pari alla Dacia Arena per conquistare il tricolore: apre Lovric, poi ci pensa il bomber azzurro a far partire la festa ...