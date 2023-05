Napoli campione d’Italia 2022 23 | aritmetico il terzo titolo della storia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Era il 1990 e in campo c’era un certo Diego Armando Maradona. Gli azzurri erano guidata in panchina da Alberto Bigon che riuscì a condurre i suoi ragazzi alla conquista del secondo scudettodei partenopei, giunto dopo il vessillo ghermito qualche anno prima (1987) dalla compagine azzurra allenata da Ottavio Bianchi e condotta in campo dalla stella del Pibe de Oro. Trentatré anni di attesa. Un lasso di tempo enorme condito da successi, rinascite sportive, risalite, coppe vinte e calciatori straordinari. Da trascorsi dolorosi e gioiosi che oggi si sono sintetizzati nella festa che tutta la città attendava, ormai, da un mesetto abbondante: ildi Luciano Spalletti è/23 al termine di una cavalcata incredibile che si è concretizzata in questa ...

La difesa della squadra d'Italia ha un altro protagonista inatteso, il coreano Kim

Alla formazione di Spalletti basta il pari alla Dacia Arena per conquistare il tricolore: apre Lovric, poi ci pensa il bomber azzurro a far partire la festa ...ANCONA- Il Napoli è campione d'Italia. Con il pareggio sul campo dell'Udinese (1-1), gli azzurri conquistano il terzo tricolore della loro storia dopo quelli alzati nel 1987 e nel 1990. Dopo il ...