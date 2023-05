Napoli campione | De Laurentiis da brividi | “Abbiamo vinto tutti insieme”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ora è tutto vero. Ild’Italia 2022/2023! È il trionfo dei partenopei, i quali dopo 33 anni dallo scudetto di Diego Armando Maradona ritornano sul tetto d’Italia. Un cammino meraviglioso dei ragazzi di Spalletti: il pareggio di Udine certifica la vittoria del campionato. La matematica non può più ingannare: +16 sulla Lazio a cinque giornate dalla fine vale il terzo tricolore. È lo scudetto di una corazzata implacabile, guidata da fenomeni come Osimhen e Kvaratskhelia. Ma al timone è Luciano Spalletti a guidare la nave perfetta al porto dello scudetto. Ora, nelle strade del capoluogo campano, può partire la festa dei tifosi partenopeid’Italia, parte la festa: le parole di Deal “Maradona” Allo stadio “Maradona”, il presidente Aurelio De ...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Una cavalcata trionfale, un campionato dominato dall'inizio - con l'avviso alla prima giornata del 15 agosto, 5-2 in casa del Verona - alla fine, alla ...Anche se era ormai evidente da diversi mesi, il Napoli è campione d'Italia. Un traguardo che i partenopei avevano blindato ormai da tempo, ma che è diventato ufficiale solamente in occasione di questo ...