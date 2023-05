Napoli campione | considerazioni a caldo

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Non sono cittadino napoletano e neppure campano, ma come posso immaginare questo terzo tricolore della storia partenopea? Vado a prendere i pezzi del Guerin Sportivo riproposti in uno speciale dopo la scomparsa del 'Pibe'. "Da che parte si comincia a raccontare la felicità? Da una lacrima o da un sorriso? Dagli applausi o dalla commozione? Dalla follia o dalla civiltà?", scriveva Marino Bartoletti nel maggio '87. "è un urlo squarcia timpani che sale fino al cielo" era invece l'incipit di Carlo Felice Chiesa sul numero successivo al secondo scudetto. Sul Mattino dello scorso 31 marzo c'era un'intervista a Susanna Galeazzi: chi c'era, come può dimenticare quelle parole di 'Bisteccone' in occasione del primo tricolore ("Un pezzetto di titolo apparterrà a tutti i napoletani che hanno sempre creduto in questo successo. Goditi pure la tua festa ...