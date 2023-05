Napoli Campione | Berlusconi | vittoria meritata

Anche a Milano è scoppiata la festa per la vittoria dello scudetto da parte del. Dopo il pareggio con l'Udinese che ha incoronato ild'Italia sono iniziati i festeggiamenti con tanto di fuochi d'artificio fatti esplodere in piazza Duomo dove in tanti sono arrivati i tifosi del, come non succede nemmeno a ...... attraverso il proprio account Twitter, la Juventus ha voluto complimentarsi con ironia con il club partenopeo che si è da poco laureatod'Italia. Scudetto al, da De Laurentiis a ...d'Italia: tifosi azzurri in festa anche a Berlino

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Il terzo scudetto arriva dopo oltre trent’anni di attesa al termine di un campionato dominato come testimoniano le cinque giornate di anticipo per cucirsi addosso il Tricolore matematicamente. La forz ...Quello di stasera al 'Friuli' è il secondo match ball per il Napoli ormai ad un passo dal suo terzo scudetto. Manca solo un punto e la squadra di Spalletti è intenzionata a non deludere i 13mila… Legg ...