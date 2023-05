Napoli | cambio di programma | Lazio-Sassuolo vista sui tablet e non in hotel

(Di giovedì 4 maggio 2023) I giocatori dele Spalletti hanno seguito la partitasui lorodurante il viaggio verso l’, invece che tutti insieme come era stato inizialmente pianificato. Ilha dovuto cambiare i propri piani riguardo alla visione della partita, con i calciatori azzurri che non sono riusciti a seguirla income era stato inizialmente previsto. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, “nelle previsioni c’era quello di vedersi tutti quanti la partita insubito dopo la cena. Ed invece gran parte del match gli azzurri l’hannosui rispettivimentre erano in viaggio per raggiungere, in ritardo, l’...

Udinese ", le formazioni: Spalletti conferma l'undici di domenica scorsa Per l'ultimo sforzo Spalletti non pensa a nessun, anche se Elmas insidia Zielinski per una maglia da titolare. ......servirebbe anche per fare posto a Fuortes in arrivo dal Settimo Piano al Teatro San Carlo di. la richiesta di Meloni - e del resto del centrodestra ma anche di Conte che invuole una ...Lazio, Sarri su Immobile e sullo scudettoIn merito al nervosismo di al momento del, Sarri ha dichiarato: " Non lo so, un po' gli dispiaceva anche uscire ma ora è inevitabile. Sta ...

Udinese-Napoli, apre il Maradona. Maxischermi per il match del 4 ... SSC Napoli

Stasera il Napoli può diventare campione d'Italia coronando un campionato trionfale - Goleada Inter a Verona e ritorno alla vittoria di Juve e Lazio - Milan e Roma ferme sul pari ...È la grande festa di Napoli, la partita con l’Udinese di stasera. Ci si raduna tra familiari, amici, in casa, per strada, allo stadio. Bandiere, magliette, striscioni e ...