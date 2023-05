Mutui | ecco tutte le novità che sicuramente non conosci

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Banca Centrale Europea (Bce) ha deciso di aumentare i propri tassi di riferimento dello 0,25% per tentare di bloccare l’inflazione. Che effetto avrà tutto questo sui? Scopriamolo. Le parole della Banca Centrale Europea «Le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate per troppo tempo. Alla luce delle continue pressioni inflazionistiche elevate, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave. L’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi, ma le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Allo stesso tempo, i passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell’area dell’euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all’economia reale rimangono incerti». «Le future decisioni del Consiglio direttivo assicureranno che i ...

Mutui, ecco come cambia la rata con il rialzo dei tassi Bce. Fisso o variabile, cosa scegliere la Repubblica

Il nuovo rialzo viene limitato a 25 punti base al 3,75%, ma potrebbe non finire qui perché "l'inflazione è ancora troppo alta". Effetti sui costi di ...Il rialzo dei tassi stabilito dalla Bce avrà un'immediato effetto negativo sulle rate dei mutui: ecco di quanto aumenteranno e la denuncia delle associazioni dei consumatori ...