(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello, ha deliberato stasera lodinazionale, per la durata di dodici ...

Lo prevede un decreto approvatoConsiglio dei ministri, come spiega il comunicato di Palazzo ... "Il governo sta operando con la massima prontezza - sottolinea- d'intesa con la Regione, ...... Nello, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che, a partiregiorno 1° maggio, hanno colpito in Emilia Romagna il territorio ...... Nello, ha deliberato stasera lo stato di emergenza nazionale, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi in Calabria26 novembre al ...

Musumeci, dal Governo stato emergenza per alluvione Calabria ... Agenzia ANSA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale, a seguito delle avverse condizioni ...Nello Musumeci, ha deliberato stasera lo stato di emergenza nazionale, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi in Calabria dal 26 novembre al 4 ...