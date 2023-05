"Nel mio libro 'Da 100 a 10' racconto, attraverso l'illustrazione di una case history, la mia avventura dinel mondo della. Un mondo che è completamente cambiato rispetto al passato. La discografia oggi lavora quasi esclusivamente con il digitale e non più con il fisico. Un mondo in cui mi ...... il francese Topophone di Tolosa e la scuola diprimaria municipale 'Stefan Gajdov'di Veles, nella Macedonia del Nord. Il coordinatore macedone, Ilija Nastovski, e il projectitaliano ...... gesuita maceratese sepolto a Pechino, l'altra l'amore per laclassica e per il canto lirico. sono composti prevalentemente daeuropei ai quali si sono aggiunti, successivamente, ...

Musica, manager Calculli: basta inni alla droga nelle canzoni Libero Tv

Roma, 4 mag. (askanews) - "Nel mio libro 'Da 100 a 10' racconto, attraverso l'illustrazione di una case history, la mia avventura di manager nel mondo della musica. Un mondo che è completamente cambia ...La musica avrà dunque un ruolo di primo piano ... AD Publitalia ‘80 e Francesco Starace, manager, già AD e Direttore generale di Enel. In platea saranno presenti esponenti delle Istituzioni, top ...