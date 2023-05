(Di giovedì 4 maggio 2023) L’attaccante dell’Atalanta Luisritorna alcontro lo Spezia. Fine del tunnel per il colombiano dopo mesi difficili? Oltre 210 giorni dopo Luisil 100°in Serie A portando l’Atalanta alla vittoria: una liberazione che si attendeva da 7 mesi (per l’esattezza dalla partita contro l’Udinese) per un giocatore che in questa stagione ha fatto tantissima fatica a stare ad alti livelli tra infortuni, una concorrenza offensiva tanto giovane quanto competitiva e anche per demeriti suoi, soprattutto per l’atteggiamento in campo.Con lo Spezia disputa una partita a due volti tra un primo tempo disastroso (tanto da irritare più volte Gasperini) ad una ripresa più movimentata e, appunto, dalla rete sotto la Pisani decisiva ai fini del risultato.anche ...

puree si gode il temporaneo quarto posto. Manca l'artista, ma gioca di squadra con impeto. Domenica test decisivo con la Juve e le scivolate non sono ammesse.L'attaccante dell'Atalanta Luisritorna al goal contro lo Spezia. Fine del tunnel per il colombiano dopo mesi difficili Oltre 210 giorni dopo Luisil 100° goal in Serie A portando l'Atalanta alla vittoria: una liberazione che si attendeva da 7 mesi (per l'esattezza dalla partita contro l'Udinese) per un giocatore che in ...Apre le danze Gyasi a sorpresa, la ribaltano una magia di De Roon , poi Zappacosta e... dopo aver perso in casa contro l'Atalanta per 2 - 1 ,il sorriso battendo la Sampdoria di ...

Muriel ritrova il goal, ma all'Atalanta serve più dedizione. Rinascita Dipende da lui Calcio News 24

Fine del tunnel per il colombiano dopo mesi difficili Oltre 210 giorni dopo Luis Muriel ritrova il 100° goal in Serie A portando l’Atalanta alla vittoria: una liberazione che si attendeva da 7 mesi ...Non è ancora un sorriso pieno quello dell’Atalanta a un mese esatto dalla fine del campionato. Con lo Spezia ha sofferto oltre il lecito, domenica arriverà a Bergamo una Juve affamata e Lookman, molto ...