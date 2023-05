Mu dimsum – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) MuVia Aminto Caretto, 3 – 20124Tel. 338/3582658 Sito Internet: www.mu.it Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 12/18€,5/22€, riso e pasta 12/18€, pesce 18/36€, carne 20/30€, dolci 6/12€ Chiusura: mai OFFERTA Come si evince dal nome, il menù di questo valido ristorante cinese è focalizzato sui dim sum, piccole porzioni di diverse pietanze che vengono di solito servite con il tè. In carta sono numerosi i ravioli, preparati in vari modi e con farciture differenti, accanto ai bao – piccoli panini al vapore -, serviti sia dolci che salati; in alternativa ci sono altri piatti, tra antipasti, riso e pasta, secondi di carne e pesce e un percorso degustazione completo di 6 pietanze a 70 euro. Il tutto realizzato in modo curato e davvero ben fatto. Dopo un piccolo benvenuto a base di sgombro crudo ...