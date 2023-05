(Di giovedì 4 maggio 2023)e MrI primi a scendere in campo saranno loro, tra i più giovani e lanciati. Mr.si preparano all’estatendo sulle note de Ladel. La coppia di cantautori ha scritto questo brano a quattro mani insieme a Lorenzo Vizzini. L’uscita è prevista per venerdì 12. Ieri sera in occasione della seconda data milanese del tour di Mr., i due hanno presentato a sorpresa sul palco del Fabrique il nuovo singolo. Il brano parla di una storia d’amore tossica così come racconta lo stesso Mr.: “La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho ...

Ma non è finita perché a un certo punto sul palco sale un ospite: Sangiovanni checon Mr.sul nuovo brano, un brano in cui ancora una volta ritmo e melodia si uniscono e che sembra ...Ma non è finita perché a un certo punto sul palco sale un ospite: Sangiovanni checon Mr.sul nuovo brano, un brano in cui ancora una volta ritmo e melodia si uniscono e che sembra ...

Mr. Rain duetta con Sangiovanni. Il 12 maggio esce La Fine del Mondo (Video) DavideMaggio.it

I primi a scendere in campo saranno loro, tra i più giovani e lanciati. Mr. Rain e Sangiovanni si preparano all’estate duettando sulle note de La Fine del Mondo. La coppia di cantautori ha scritto que ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...