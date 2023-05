MOVIOLA – Empoli-Bologna | gol di Lucumì annullato col Var per tocco di mano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lucumi ancora protagonista. Il difensore rossoblù si è ritrovato al centro di una revisione da Var: al 17esimo è un giocatore dela calciare da fuori area e colpire il numero 26 dritto sulle braccia, in posizione di protezione, prima che la palla finisse in rete. La Penna decide quindi di consultare il var per analizzare l’azione da rete, quest’ultima viene successivamente annullata a causa del “di mani” di Lucumi. Decisione dubbia. SportFace.

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Al Castellani,e Bologna si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 33esima giornata di Serie A:- Bologna L'episodio chiave delladel match trae Bologna, valido per la 33esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro La Penna. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,...- Bologna stasera ore 20.45 La Penna (Var: Di Martino) Udinese - Napoli stasera ore 20.45 ...

Moviola Empoli-Bologna: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra Empoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Castellani, Empoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 33esima ...Empoli - Bologna è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 4 maggio alle ore 20:45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Arbitro ...