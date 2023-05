Mourinho contro l' arbitro Chiffi dopo Monza - Roma | ' È il peggiore mai incontrato' La procura federle apre un' inchiesta | rischio

La procura federale ha aperto un'inchiesta a seguito delle dichiarazioni di Josél'arbitro Chiffi rilasciate nel post partita di Monza - Roma . Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a ...Da tenere presente che, dopo la vicenda di Cremonal'arbitro Serra, è recidivo. Per lo Special One il rischio della squalifica in vista della sfida - Champions di sabatol'......essere andato negli spogliatoi a sei minuti dalla fine della partita perché "altrimenti prendevo il rosso di sicuro e avrei lasciato soli i ragazzi in campol'Inter sabato prossimo"....

