Mourinho contro arbitro Chiffi | procura Figc apre indagine

Una bella responsabilità per Maresca, soprattutto dopo le dichiarazioni pesanti diChiffi e il possibile deferimento. Infine lo scontro salvezza Cremonese - Spezia a Marco Guida, con ...Le parole di Joséal termine di Monza - Roma continuano a fare molto discutere, sia quelle sull'arbitro Chiffi che sul clubLa Roma ha impattatoil Monza di Raffaele Palladino nella sfida valida per la ...... soprattutto Rapuano è stato il fischietto del successo per 4 - 0 al Maradonail Napoli , ... Roma - Inter a Maresca, arbitro incubo die Conte . Farà invece discutere la designazione di ...

Mourinho contro Chiffi dopo Monza-Roma: «L'arbitro più scarso mai avuto». Sarà deferito dalla Procura Figc Corriere della Sera

(Adnkronos) – Il Procuratore Federale della Figc ha aperto un’indagine in merito alle parole dell’allenatore della Roma José Mourinho dopo la gara con il Monza, con giudizi lesivi della reputazione e ...José Mourinho, tecnico della Roma, ha svelato di essere andato in panchina contro il Monza con un microfono: le sue parole «Io non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono ed ho ...