Mourinho contro arbitro Chiffi | le accuse della procura Figc

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Joséè stato sleale e ha rilasciato dichiarazioni lesive nei confronti dell'Danieledopo la gara che la Roma ha pareggiato 1-1 sul campo del Monza. "Il peggiorche abbia mai incontrato", ha detto l'allenatore giallorosso. Lafederaleha notificato al tecnico e alla Roma (per responsabilità oggettiva) l'avviso di chiusura indagine per "giudizi lesivi", contestando la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva. Secondo l'accusa,ha violato l'articolo 4.1 relativo ai principi "lealtà,correttezza eprobità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" e l'articolo 23.1, ...

gli arbitri : venghino lor signori, venghino . Che c'è sempre polpa per scatenare la polemica. Seconda fiammata a destra, quello è l'incendio. A seguire la Top 10 degli incontri - ...Spalletti, Inzaghi, Allegri,, Sarri, Gasperini ecc., sono tutti tecnici che possono fare ... Ieri,la Cremonese di Ballardini, Pioli - Hyde ha dato il peggio di sé . 1) Non c'era alcun ......dell'arbitro Chiffi' e del movimento arbitrale è stato deferito il tecnico della Roma Josè...rischia una nuova squalifica ma la sua presenza in panchina per lo scontro diretto Champions...

Mourinho contro Chiffi, la procura federale apre indagine Agenzia ANSA

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – José Mourinho è stato sleale e ha rilasciato dichiarazioni lesive nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi dopo la gara che la Roma ha pareggiato 1-1 sul campo del Monza. “ ...Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle prime otto partite della 33/a giornata di Serie A ha squalificato per due giornate Charles Pickel della Cremonese, multato anc ...