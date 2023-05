Mourinho-Chiffi | niente stop per l’arbitro | l’Aia promuove la sua prestazione

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Abbiamo giocato con il peggior arbitro mai trovato nella mia carriera e ne ho trovati tanti scarsi…”. Lo ha detto Josèa proposito delDanieledopo Monza-Roma 1-1, ma l’opinione del tecnico portoghese non riflette quella dell’Associazione Italiana Arbitri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da ambienti Aia viene sottolineato comenon abbia sbagliato praticamente nulla in quella che è stata una “molto positiva”. Secondo il quotidiano, dagli ambienti arbitrali filtra “più dispiacere che irritazione”. Nessunoin arrivo quindi per, alla luce di una prova che i vertici arbitrali promuovono. SportFace.