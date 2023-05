Mourinho ancora contro gli arbitri | la Figc aprirà un' inchiesta dopo l' attacco a Chiffi

(Di giovedì 4 maggio 2023) La nuova ed ennesima polemica di Joségli, in questo casodurante la partitail Monza, porterà il procuratore federale ad aprire un'indagine sulle dichiarazioni ...

Già entro oggi dovrebbe essere notificato l'avviso di conclusione indagini con le contestazioni formali al tecnico portoghesee alla Roma. Il club giallorosso poi avrà un termine, fanno ...Al minuto 96 dare un secondo giallo a un ragazzo che scivola...', lascia in sospeso. 'Non ... Leggi anche Milan, Piolitradito da De Ketelaere - Origi. Ma pure Diaz - Kalulu.. (Pagelle) ...... verranno eseguite le formali contestazioni aed alla AS Roma a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale", si leggenel ...

José Mourinho solo contro tutti. Non una parola della società che ancora non ha preso le sue parti. Solo al comando di una Roma incerottata e in perenne emergenza. Una squadra che ...E' stata aperta un'inchiesta contro José Mourinho: l'allenatore della Roma rischia di saltare la prossima partita contro l'Inter ...