Mourinho all’attacco su Chiffi | la Procura Figc apre l’indagine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma – Non si placano le polemiche tra Josèe l’AIA. Dopo il pareggio con il Monza (leggi qui), infatti, lo Special One si è presentato davanti ai microfoni e si è lasciato andare a pesanti critiche verso l’arbitro del match Daniele: “E’ il peggior arbitro che abbia mai incontrato” ha detto, che poi ha anche lanciato una “rivelazione”: “Sono andato in campo con un microfono, devo proteggermi”. Parole che non hanno lasciato indifferenti i vertici della Giustizia sportiva. Iltore federale Giuseppe Chinè ha infatti ha aperto un’indagine per le dichiarazioni del tecnico portoghese.ora rischia deferimento e squalifica, e ciò gli costerebbe anche la presenza in panchina nello spareggio Champions fondamentale di sabato contro l’Inter. Nelle prossime ore, acquisiti ...