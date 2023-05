Mourinho a rischio squalifica | aperta indagine per le parole su Chiffi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Guai in vista per Josédopo il suo sfogo a fine gara di ieri in cui ha definito l’arbitroche ha diretto Monza-Roma, «Uno dei più scarsi che abbia mai visto in carriera». MediasetSport riporta infatti che la Procura federale, infatti, ha deciso di aprire un’, con possibilità di deferimento. A questo punto Mou rischia seriamente lae di non poter essere in panchina nel delicatissimo, in chiave Champions League, match di sabato contro l’Inter all’Olimpico. Oltre a, il procuratore Chiné dovrebbe deferire anche la Roma per responsabilità oggettiva. La Procura intende chiudere in fretta le indagini ed ha già acquisito tutti gli audio e i video sul caso, già nella giornata di oggi dovrebbe essere notificata la conclusione delle indagini e a questo punto la Roma ...

Da tenere presente che, dopo la vicenda di Cremona contro l'arbitro Serra, è recidivo. Per lo Special One ildella squalifica in vista della sfida - Champions di sabato contro l'...contro Chiffi, deferimento in arrivo . Ilsqualifica a ridosso della corsa Champions . Le parole dicontro Chiffi, deferimento in arrivo. Un nuovo caso che ha al ...L'indagine sulle parole diIl procuratore Giuseppe Chinè ha aperto un indagine e il ... Ilè che possa essere squalificato per la partita di sabato contro l'Inter.

Mou contro Chiffi, in arrivo l’indagine della Procura. E il rischio squalifica è concreto La Gazzetta dello Sport

La Roma, in trasferta contro il Monza, centra il secondo pareggio consecutivo in campionato, rallentando nella corsa Champions e perdendo terreno contro l’Inter. José Mourinho, al termine del match, n ...SERIE A - Verso il deferimento anche la Roma per responsabilità oggettiva. Mercoledì al termine della partita di Monza il tecnico portoghese ha definito l’arbit ...