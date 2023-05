Mou perde la testa | altro sfogo con l' arbitro e squalifica in arrivo

(Di giovedì 4 maggio 2023)contro la classe arbitrale orchestrato dallo "Special One" con la consueta vigoria dialettica e comunicativa. E altrain. Continua il vibrante braccio di ferro tra Josè Mourinho e i direttori di gara. Dopo il caso Serra scoppiato al termine della sfida con la Cremonese sfociata con i due turni di stop per le parole rivolte al quarto uomo, ecco spuntare una nuova rovente puntata a seguito delle dichiarazioni pronunciate mercoledì dal tecnico portoghese, dopo la gara al 'Brianteo' con il Monza, all'indirizzo dell'Chiffi, bollato da Mou come "il peggiormai trovato nella mia carriera e ne ho trovati tanti scarsi". La procura federale della Figc ha avviato una indagine-lampo accusando Mourinho (recidivo proprio per la vicenda di Cremona) di ...

risponde col gesto del telefono. Più tardi, dopo non essersi presentato davanti alle telecamere,... L'arbitro non concede il penalty e Mourinhole staffe. Entra in campo e urla parole nei ...Intanto a Lazio ha vinto e blindato la posizione champions, con Sarri, che peròVecino: l'ex Inter ha un problema al flessore della coscia destra. Sicuramente l'uruguaiano non giocherà a San ..., che poi se la prende con l'arbitro , carica tutti con lo spirito di squadra, ha portato in trasferta tutta la rosa, ma sono troppi quelli che hanno viaggiato soltanto "per fare gruppo". Smalling,...

Roma, frenata Champions: rimontata a Monza, e Mou perde anche El Shaarawy La Gazzetta dello Sport

Iscrizione avvenuta con successo. Parlo contro me stesso, ma io se fossi Zaniolo inizierei a pensare di non rimanere tanto tempo in Serie A perché mi sento male per lui per quello che deve subire ...Ancora infortuni per la Roma contro il Monza È il rumore degli ortopedici, più che quello dei nemici, a elettrizzare José Mourinho in questo delicato momento della stagione. Perché ha una Roma rabberc ...