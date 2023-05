MotoGP | Oliveira sarà assente a Le Mans | al suo posto Savadori

(Di giovedì 4 maggio 2023) Miguel, pilota del team RNF Aprilia, non parteciperà al GP di Ledel prossimo fine settimana. Vittima di una caduta durante il primo giro del GP di Jerez, avvenuto domenica scorsa, il portoghese si è fratturato l’omero destro alla base della spalla e ha subito una lesione ai legamenti.è rimasto coinvolto nella caduta di Fabio Quartararo, a terra dopo un contatto con Marco Bezzecchi. Per lui, i ritorno alle gare potrebbe avvenire in occasione del Gran Premio d’Italia dell’11 giugno, nel frattemposostituito a Leda Lorenzo. SportFace.

No GP de Espanha de MotoGP, um incidente valeu a Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), mas bem mais forte foi o «castigo» para um dos pilotos que o campeão de 2021 apanhou na queda: Miguel ...Miguel Oliveira vai mesmo falhar o Grande Prémio de França, depois de sofrer uma lesão no ombro durante uma corrida em Espanha. O piloto optou por não avançar para a cirurgia.