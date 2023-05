MotoGP | frattura dell’omero per Nelson Oliveira | a Le Mans correrà Lorenzo Savadori

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un italiano in più nella griglia di partenza dellanel prossimo Gran Premio di Francia in quel di Le. Torna a gareggiare nel Mondiale. L’azzurro, che di recente aveva effettuato i test sull’Aprilia da collaudatore, guiderà in terra transalpina la RS-GP per sostituire lo sfortunato. Il portoghese, caduto in Spagna domenica, ha effettuato altri esami medici nei giorni scorsi ed è arrivato il definitivo stop almeno in vista della prossima gara. Riportate infatti unae una lesione del legamento anteriore della spalla sinistra che si era lussato cadendo. Foto:com Press

E' il 24 marzo , prove libere del Gran Premio inaugurale della stagione disul circuito di Portimao . Pol Espargaró perde il controllo della sua Ktm Gas Gas alla curva ...della ...Ducati, test Jerez dichiusi in positivo Conclusa positivamente la giornata di test ufficiali post - gara a Jerez ...spagnolo anche e soprattutto per capire le condizioni fisiche dopo la...In pista anche Lorenzo Savadori, chiamato in tutta fretta per sostituire Miguel Oliveira (piccolae lussazione di una spalla per il portoghese nel volo causato dal contatto con Quartararo, ...

MotoGP 2023. Che sfortuna Aprilia: Miguel Oliveira (frattura) e Raul Fernandez verso la sala operatoria - MotoGP Moto.it

Le condizioni fisiche del portoghese si sono rivelate essere più gravi del previsto e così il collaudatore di Aprilia scenderà in pista in Francia .... Il centauro del CryptoDATA RNF MotoGP Team ha alzato bandiera bianca per il Gran Premio di Francia a causa di un infortunio alla spalla riportato durante il Gran Premio di Spagna. Mentre l'intervent ...