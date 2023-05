Monza - Roma | moviola | Gli episodi che hanno fatto infuriare Mourinho

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per Gazzetta e Tuttosport il fischietto patavino è comunque da 6, per il quotidiano sportivono il Corriere dello sport è da 5 mentre è pesante il giudizio di Maurizio Pistocchi: "...

Lo sfogo di Josè Mourinho al termine di, ha alimentato preoccupazioni e ansie dei tifosi giallorossi sul web. Sui social i romanisti hanno commentato la direzione arbitrale di Chiffi e le parole dirette alla società. Mourinho ......maggio 2023 -- - > Ripa Hotel Via degli Orti di Trastevere 3 Prenota ora 26 maggio 2023 - Verona DB Hotel Verona Via Aeroporto 20/C Prenota ora 31 maggio 2023 - Milano Opzionetika Viale...Il procuratore federale ha aperto un'indagine per le dichiarazioni rese dell'allenatore dellaJosé Mourinho nel dopo gara della partita, contenenti giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Chiffi. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali ...

La Roma si ferma a Monza: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Il procuratore Giuseppe Chinè ha aperto un indagine e il tecnico potrebbe essere deferito a seguito delle accuse lanciate contro il direttore di gara: «Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia ...L’ira del tecnico giallorosso contro l’arbitro al termine dell’incontro pareggiato dalla Roma a Monza per 1-1 potrebbe costargli cara ...