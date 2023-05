Montagna | trovato corpo senza vita di un 47enne a Sondalo | accertamenti in corso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Ildi un uomo di 47 anni è statoquesta mattina in località Piata Piacena, nei pressi di Taronno, territorio del comune di, in Lombardia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del socalpino della VII delegazione Valtellina-Valchiavenna, stazione di Bormio, che hanno provveduto al recupero del cadavere. In tutto, sono intervenuti sette soccorritori del Cnsas, insieme a Sagf - Socalpino Guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco e l'elisocdi Trento. Le squadre sono rientrate poco dopo mezzogiorno, a conclusione dell'intervento. La dinamica del fatto è tuttora indi accertamento.