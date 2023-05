Mondiale Under 20 | l’Inter dice sì! Carboni convocato dall’Argentina

(Di giovedì 4 maggio 2023) Soddisfazione per Valentinche andrà al20 con la maglia dell’Argentina. Dopo qualche tentennamento,ha acconsentito alla richiesta Albiceleste SODDISFAZIONE ?andrà al20 con la sua Argentina. Arriva il consenso del, che inizialmente aveva un po’ tentennato visti i tanti impegni ravvicinati. Ilsi disputerà proprio in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno.figura insieme allo juventino Soulé e al laziale Romero. Niente da fare invece per Franco, terzino di proprietà delma attualmente al Monza, che era inserito nella lista dei pre-convocati. #Sub20 Lista de convocados por Javier @Mascherano ...

... match tra i 10 migliori giocatori14 del Team Lazio e i 10 migliori giocatori14 del ... che è già diventato un punto di riferimento a livello. I Partner - Il DS Automobiles 80° ...Per Angela Procida, campionessaparalimpica, studentessa di Ingegneria biomedica: 'l'... Alessandro Sibilio, campione europeo23 dei 400 metri ostacoli , crede che con questa iniziativa ...Sotto il traguardo Andreas chiuderà in settima posizione generale e primo tra gli23, ... Abbiamo ottimi atleti capaci di figurare in tutte le gare di livello internazionale e. Bravi ...

Calcio: estate azzurra inizia già a maggio, Under 20 gioca il ... Il Dubbio

Diramata la lista ufficiale dei convocati dell'Argentina Under 20 che quest'estate giocherà il Mondiale di categoria in casa. Tra gli uomini scelti dal ct Javier ..."Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" è un disco di racconto, autoanalisi, con qualche sperimentazione e il consueto intimismo che contraddistingue lo stile della cantautrice statunite ...