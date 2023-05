Mollicone | “Non ci interessa l’egemonia culturale come ha fatto la sinistra | cerchiamo la sintesi”

(Di giovedì 4 maggio 2023) No a una nuova “egemonia” di destra, sì al concetto di cultura nazionale e. Lo afferma il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico, in una intervista a Mario Zanni di “Beemagazine“. «Noi da sempre – spiega l’esponente di FdI – siamo contro ogni forma di egemonia. La parola chiave sarà. A noi nonuna cultura di destra e di, ma affermare, difendere, promuovere e riscoprire la cultura nazionale, italiana. Non vogliamo sostituire un’egemoniaha teorizzato e realizzato lastorica e politica da Gramsci in poi, teorizzando una vera e propria strategia, ma vogliamo affermare e riscoprire una cultura italiana in cui ...

'L'Italiaè in grado di gestire la pressione migratoria in arrivo dalla Tunisia', ha detto Gerald Darmanin.(FdI): 'Irresponsabili noi Parla il ministro che ha da mesi le città in ...... perché la sicurezza dei giornalistiè solo una questione che riguarda i giornalisti o le ... Per Federico, presidente della Commissione Editoria e deputato di Fratelli d'Italia, 'alla ...L'impegno della politica verso il giornalismodeve essere solo teorico ma anche concreto". Lo afferma il presidente della Commissione Editoria e deputato di Fratelli d'Italia Federico

Mollicone: "Non ci interessa l'egemonia culturale come ha fatto la ... Secolo d'Italia

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...« In chiusura dell’ultimo Consiglio comunale, quello per l’approvazione del bilancio di previsione, sono arrivati i titoli di coda: il Sindaco, non potendo rischiare di aprire una discussione spinosa ...