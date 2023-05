Modello 730 | attenzione a cosa fare con gli scontrini e cosa fare al CAF

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si avvicina ildella compilazione del730. Ecco aper quanto riguarda gliCon l’arrivo del nuovo anno si avvicina anche la campagna fiscale del 2023 e per molti contribuenti sarà presto il momento di compilare il730. Ecco adurante la Dichiarazione dei Redditi – Ilovetrading.itTuttavia, non a tutti è ben chiaro come comportarsi in relazione a certi aspetti, come ad esempio la gestione degli. Infatti, la corretta tenuta dei registri delle spese è fondamentale per poter beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla legge. Nel resto dell’articolo, ...