Modella 29enne si fidanza con un miliardario di 75 anni | «Sto con lui perché lo amo» Travolta dalle critiche

(Di giovedì 4 maggio 2023) «L’amore non ha età» o «Al cuore non si comanda», sono certamente due delle tante frasi che Co Ngan,di 29, si deve essere ripetuta più spesso negli ultimi. La sua vita è cambiata nel 2019. ha conosciuto un uomo più grande di lei di 46e si èta lui. Undi Los Angeles. Una scelta che le è costatae insulti sui social. Ma lei, noncurante, ha ribattuto colpo su colpo: «Io lo amo». L’amore senza età Wynn Katz, imprenditore di 75, e Co Ngan, stanno insieme dal 2021. Lei mostra sui social i momenti felici con lui. Cene in ristoranti di lusso, viaggi a 5 stelle, regali. Insomma, la vita dei sogni. Ma ogni volta che menziona il suoto, ecco che arrivano i commenti di chi sospetta ...

