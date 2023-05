Mille euro al mese per un lavoro full time | la denuncia di Sara | ‘Sfruttamento | sono stanca di fare la serva’

(Di giovedì 4 maggio 2023) ‘dila. Ha volutore quanto le è successoche ha ricevuto una proposta dinel quale sarebbe stata impegnata per sette ore e mezza al giorno, incluso i festivi e le domeniche, con un solo giorno libero a settimana a solial. Unche l’avrebbe impegnata tutto il giorno, seppure era stata invita a firmare un contratto per un part. La proposta cheha ricevuto dal bar La giovane residente a Cerenova, indispettita dalla proposta ricevuta da un bar, ha deciso dire quanto le è capitato con un post sui social nel quale sottolinea: ‘Il bar è sempre pieno di gente, quindi le ...

"Non è lavoro, è sfruttamento". Sara ha quasi trent'anni, cerca un impiego e trova, invece, quella che il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola definisce "una proposta indegna". Ovvero un ...... ancora inferiore ai territori di riferimento (72.600in Emilia - Romagna, 68.300in ... Inda Rimini alla manifestazione Cgil - Cisl - Uil Rimini Nord: al via l'installazione di 40 ...La giovane residente a Cerenova, indispettita dalla proposta ricevuta da un bar , ha deciso di denunciare quanto le è capitato con un post sui social nel quale sottolinea: 'Il bar è sempre pieno di ...

Bar le propone mille euro al mese per un full time: Questo è ... Fanpage.it

ognuno di noi può dare un'occhiata cercando sul web e sui social dove sarà facilissimo imbattersi in prezzi maggiorati anche di 10-15 volte rispetto a quelli originali che superano di gran lungo i ...Il contratto che le hanno proposto ha il sapore della truffa: in teoria è a tempo determinato e part-time, prevede 4 ore a settimana di lavoro e 8.100 euro per 14 mensilità. In realtà, racconta Sara, ...