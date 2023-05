Milano | la studentessa piagnucola per l’affitto? Faccia la pendolare

(Di giovedì 4 maggio 2023) Questa mattina ho avuto la conferma che il nostro Paese non è cambiato di una virgola. Passano gli anni, ma ci sono ancora i comunisti che pontificano e i liberali non sono poi così tanti. Me ne accorgo dalla prima pagina del Corriere della Sera dove c’è una foto di unache mette una tenda davanti al Politecnico diin protesta pertroppo alto che deve pagare per andare all’università. La soluzione? Ce la dice Gramellini parla di un tetto al prezzo degli affitti. Al solito il non detto è che i proprietari di casa sono degli stronzi. Ricapitolando, dopo il salario minimo, serve il tetto al prezzo degli affitti. Già che ci siamo perché non garantire anche un bel fico per questa ragazza? Scherzi a parte, provo ad essere un attimo razionale. Prima di riproporre l’equo canone ed il salario minimo, vorrei farvi un ...

Milano è nettamente la più cara tra le città per universitari con 628 euro di media al mese per l'affitto di una stanza singola. Sul podio anche Bologna con 467 e Roma con 452 euro. Oltre i 400 euro m ...