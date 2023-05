... e rivela: 'So cosa è successo afiglia Ylenia Carrisi '. Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo ... Con i primi soldi feci salire ai miei genitori. Papà era contrarissimo. Adon Carmelo ...don Carmelo Carrisi si trovò male. Si muoveva come al paese. Per strada diceva buongiorno a tutti, e nessuno gli rispondeva. Alla Rinascente trattava sul prezzo, come al mercato di Cellino, ......carriera in magistratura, arrivavo dall'Emilia Romagna " racconta ". Era il periodo successivo alle stragi del 1992, io e altri colleghi scegliemmo Palermo, che in quel momento assieme a...

"Milano è mia di diritto": lo strapotere del boss ilGiornale.it

La centralità di Milano nel mercato della droga e la centralità della 'ndrangheta in Lombardia nei traffici criminali. Il boss Bartolo Bruzzaniti (latitante) si vanta al telefono con un compare ...Il nome (che in realtà nasce tutto attaccato) glielo diede il padre Carmelo: «Era sul fronte albanese. Una granata centrò in pieno due suoi compagni e li spappolò.