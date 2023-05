Milano-Cortina | A Fontana | ' Milano e la Valtellina rispetteranno tempi previsti'

(Di giovedì 4 maggio 2023), 4 mag. (Adnkronos) - "Un ulteriore e importante passo avanti verso il traguardo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi invernali di2026, cui ha partecipato in collegamento da. All'appuntamento sono intervenuti tutti i soggetti istituzionali interessati, a vario titolo, all'organizzazione dell'evento e alle tematiche in discussione. "Anche in questa occasione -ha aggiunto- il clima è stato molto collaborativo e caratterizzato del comune denominatore di voler centrare l'obiettivo neiprestabiliti. Nel definire quelli che sono gli investimenti ...

... Kevin McCarthy, concluso proprio attorno a quell'ora, e il prolungarsi della cabina di regia di. Come si apprende da varie fonti di governo, è ancora in corso un confronto nell'...... che consente di tenere sul territorio italiano i dati dei clienti grazie al Cloud pubblico di Amazon Web Services e la sponsorizzazione di2026 con il fine di coinvolgere e avvicinare ..."Non dimentichiamo infine che grandi eventi come 'Bergamo - Brescia capitale italiana della Cultura 2023' e le Olimpiadi invernali2026, vedono il nostro territorio protagonista: ...

Olimpiadi, Salesforce porta nel cloud i Giochi di Milano-Cortina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...(Agenzia Vista) “La Cabina di regia per Milano-Cortina è andata molto bene. Abbiamo definito il piano di investimenti e direi che ci sono tutti ...