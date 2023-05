Milan | Tardelli su De Ketelaere | 'Si legge il terrore sul suo volto | non gli riesce niente'

Da Bergomi a Cabrini, daa Paolo Rossi, passando per Zoff, Antognoni, Oriali ed Enzo ... 'Dopo il secondo anno a Brescia mi volevano tutti:, Juventus, Inter . La fortuna volle che il ...Da Bergomi a Cabrini, daa Paolo Rossi, passando per Zoff, Antognoni, Oriali ed Enzo ... " Dopo il secondo anno a Brescia mi volevano tutti :, Juventus, Inter. La fortuna volle che il ...Da Bergomi a Cabrini, daa Paolo Rossi, passando per Zoff, Antognoni, Oriali ed Enzo ... "Dopo il secondo anno a Brescia mi volevano tutti:, Juventus, Inter. La fortuna volle che il ...

Milan, Tardelli su De Ketelaere: 'Si legge il terrore sul suo volto, non ... Calciomercato.com

Marco Tardelli, ospite di 90° Minuto, ha parlato così della prestazione odierna di Charles De Ketelaere contro la Cremonese di Ballardini: "Se il Milan avesse avuto dei titolari in partenza, avrebbe ...Marco Tardelli a Gazzetta: «Dusan in difficoltà fisica e psicologica... E a Max serve un d.s.». «Sulla corsa Champions regna incertezza per le situazioni ...