... "sempre tu!", si sfogò l'allenatore accusando l'arbitro di essere prevenuto nei suoi confronti. 8 vittorie (tra cui l'ultima Supercoppa contro il), 3 pareggi e 3 ...Uno in più della Juventus, quattro in più dell'Inter ein più di Atalanta,e Roma. Insomma, a cinque giornate dalla fine il posto Champions sembra essere in cassaforte ma Sarri come al suo ...Origi Ormai è un problema ricorrente, visto e rivisto a più riprese: quando Pioli effettua almenoo sette cambi, ilnaufraga. È successo con l'Empoli, con il Bologna e anche con la ...

Milan, sei Leao-dipendente Dalla statistica non si può sfuggire Pianeta Milan

Milan viene murato, Pineto non riesce più a chiudere un punto ... Geniale la chiusura di Fabroni che firma un punto pesantissimo (11-9) dopo che la palla sembrava fosse caduta. Merlo forza due ...visto che mercoledì 10 maggio ospiterà l’emissione di Amazon Prime del derby di andata di semifinale di Champions League tra Milan e Inter, mentre il derby di ritorno e la finale saranno trasmessi in ...